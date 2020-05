Di Vaio: “Scudetto? Se si riprende Juve favorita. Ma l’Inter è pronta a rientrare in gioco”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Marco Di Vaio, responsabile scouting del Bologna, ha parlato così della corsa scudetto nel caso in cui il campionato riprenda: «Sarà sicuramente un nuovo mondo per tutti, saranno 12 partite diverse e compresse dove tutti torneranno in campo dopo tanto tempo, i valori a mio avviso saranno azzerati e si giocherà ogni tre giorni a ritmo serrato. Lo scudetto? Vedo in leggero vantaggio la Juventus perché è abituata a vincere ed è una grandissima squadra, con la Lazio sarebbe stato un duello in campionato molto bello e da godersi fino alla fine, con l’Inter pronta a rientrare in gioco, sarebbe stata una bellissima lotta a tre».