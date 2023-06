Serie A, Dia premiato come miglior giocatore del mese di maggio: battuti Lukaku e altri tre

Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore della Salernitana Boulaye Dia e la sua card Player Of The Month sarà disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 23 da venerdì 2 giugno alle ore 14.00. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Cremonese - Salernitana, in programma sabato 3 maggio 2023 alle ore 21.00 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona.