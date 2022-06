Diawara: “Lavorare con Mourinho un sogno che si è avverato. Sempre stato chiaro con come”

In una lunga intervista ad As, il centrocampista parla della sua esperienza con la maglia giallorossa

In una lunga intervista ad As, Amadou Diawara analizza la sua esperienza con la maglia della Roma. Dopo un inizio positivo, qualcosa è cambiato per il centrocampista. "I primi due anni sono andati bene, ma gli infortuni al ginocchio e la pandemia hanno fermato la mia crescita. Poi è arrivato Mourinho, lavorare con lui è stato un altro sogno che si è avverato. Ha portato molto entusiasmo al club e alla città. Ho avuto un buon rapporto con lui, anche se non ho mai avuto spazio. Sono decisioni tecniche, l'allenatore è stato sempre chiaro con me e l'ho accettato".