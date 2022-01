Milan, Brahim Diaz: “Faremo di tutto per vincere il derby. Scudetto? Lotteremo fino alla fine”

Intervistato da Sport Mediaset, Brahim Diaz, numero 10 del Milan, ha espresso tutta la voglia dell'ambiente rossonero di vincere il derby

"Col Covid è stato difficile, ho trascorso 12 giorni in casa, ho avuto qualche sintomo ma non voglio cercare scuse. Adesso posso tornare a lavorare con i compagni, facendo gol, assist e lavoro di squadra. Mi piacere avere leadership e responsabilità, giocare nel Milan è un orgoglio per la storia che ha e per il club che è. Avere la numero 10 è una responsabilità che porta pressione, ma ho la personalità per affrontarla. Voglio fare grandi cose con la 10 del Milan. Ci sono ancora tante partite, vogliamo ovviamente vincere il derby e faremo di tutto per riuscirci. Per lo scudetto ci sono tante squadre, noi siamo una di quelle e proveremo a lottare fino alla fine".