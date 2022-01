Gosens non sta nella pelle. Sky: “In queste ore guardava il calendario dell’Inter e diceva…”

Robin Gosens non sta nella pelle. Ieri è arrivato l'annuncio dell'acquisto del laterale da parte dell'Inter: Sky racconta il suo entusiasmo

Robin Gosens non sta nella pelle. Ieri è arrivato l'annuncio dell'acquisto del laterale tedesco da parte dell'Inter , che lo ha preso dall'Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il tutto, per 25 milioni più tre di bonus.

Un trasferimento che il calciatore voleva a tutti i costi, e che ha sognato dal primo momento. Sky Sport ha raccontato le prime ore nerazzurre di Gosens, che davvero non si trattiene per l'entusiasmo. L'ex Atalanta al momento non è a disposizione di Inzaghi, visto che è ancora alle prese con un infortunio muscolare, ma sta spingendo tantissimo per rientrare il prima possibile.