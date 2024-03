Di Biagio: “Inter, bellissimo vederla giocare. Zero riferimenti alle avversarie”

Gigi Di Biagio, su DAZN, ha commentato il momento dell'Inter e le scelte di Inzaghi per la partita col Genoa. «Asllani? L'anno scorso veniva preso poco in considerazione. Quest'anno gioca talmente bene che viene utilizzato di più ed è un giocatore molto forte, lo sta dimostrando», ha detto del giocatore albanese.

«È bellissimo vedere l'Inter: attaccano tutti, anche i difensori, e non danno riferimenti agli avversari. Affrontare la formazione nerazzurra oggi per gli avversari è difficile, i giocatori non hanno ruoli. Le riserve dell'Inter giocherebbero da titolari ovunque», ha sottolineato ancora.