Di Canio: “Allegri firmerebbe per il pari con l’Inter. Ma lo scontro diretto…”

«La Juve deve arrivare in Champions, come dice Allegri, ma credo che l'allenatore bianconero firmerebbe per il pareggio nello scontro diretto contro l'Inter di domenica prossima». Paolo Di Canio , su Skysport, ha parlato della lotta scudetto.

E ha continuato: «Il tecnico bianconero è convinto che l'Inter avrà due battaglie in mezzo contro l'Atletico Madrid e dovrà recuperare con l'Atalanta, saranno battaglie fisiche e la Juve spera che i nerazzurri vadano anche avanti in Coppa perché per quanto sia forte, quando fai delle gare in CL, qualcosa concedi. La Juve pensa che il pari di Empoli sia stato un incidente e ha una settimana a disposizione per preparare le partite. La Juve non deve perdere lo scontro diretto per fare in modo che non diventi la gara decisiva», ha concluso.