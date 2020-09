Inter, Di Canio: “Conte per un obiettivo ha mandato giù qualche rospetto perché…”

Paolo Di Canio, ex centravanti, intervenuto durante il programma Sky Calcio Club, ha parlato così della vittoria dell’Inter sulla Fiorentina: “Conte è tornato indietro sui suoi passi e sulle scelte dello scorso anno: per centrare l’obiettivo ha detto mi mando giù qualche rospetto. Perisic non faceva parte del progetto per caratteristiche, Nainggolan per altri motivi: ora a meno che non succeda qualcosa li terrà tutti. Dovrà togliersi qualcosa del suo essere rigido a favore di un obiettivo: i cinque cambi può sfruttarli”.