«Lautaro ha anticipato il tempo che di solito si verifica a gennaio o febbraio: ha la gamba pesante e non segna. Magari la Copa America gli ha tolto energie, ma soffre di questi periodi, lo ha anticipato e ha la gamba pesante è un giocatore fantastico per alcuni aspetti ma gli manca qualcosa per essere campione. Adesso ha pesantezza e non riesce ad aiutare gli altri, fa fatica anche di testa, non gli riesce quello che vuole fare e può essere un problema nella doppia competizione». Paolo Di Canio ha parlato su Skysport della partita contro il Monza, finita uno a uno, e si è soffermato in particolare su Lautaro Martinez e la difficoltà nel trovare gol.

«Thuram ha preso la scena al suo posto e credo che mentalmente possa anche pesare. Avrebbe voglia di essere subito a quel livello per fare del suo meglio insieme al compagno. Anche se soffre i carichi a livello fisico. Con il Monza l'ultimo passaggio non è mancato all'Inter e neanche la qualità, ma è mancata la precisione nella conclusione. Inzaghi ha capito che per avere una stagione così intensa è importante col nuovo format della CL cambiare anche da subito, ma è mentalità. Deve fare un salto, l'allenatore e la squadra, ci deve arrivare. Oggi è un episodio, è questione di generarsi, ricaricarsi, dire ci arriveremo con la corsa in più. Se gioca chi non gioca spesso cambiano i valori nella giocata d'anticipo, ma magari ci arrivano anche scarichi per qualche motivo, non perché non sono professionisti e possono sbagliare. Come ad esempio Frattesi, tanti elogi per lui, giusti, ma arriva due volte sul pallone prima di tutti e due volte la palla va in Curva», ha sottolineato sull'argentino e sulla gara.