Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Monza: "Si ragiona di partita in partita, una alla volta: ci siamo preparati bene per questa partita, non era semplice. Ora ci prepareremo per il City. Il gol del Monza? Si poteva mettere più pressione su Izzo, sappiamo che cercano quello, hanno giocatori forti di testa: Mota ha saltato molto bene, il cross era perfetto e purtroppo l'ha messa bene.