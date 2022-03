SM – Inter, dieta dimagrante. Qualcosa nel gruppo si è rotto. Fischi per Inzaghi

Il tg sportivo ha parlato del pareggio con la Fiorentina e dei sette punti in sette partite che hanno allontanato i nerazzurri dallo scudetto

"Sette punti in sette partite è il risultato della cura dimagrante fatta dall'Inter negli ultimi due mesi. Un'involuzione clamorosa di una squadra che aveva cucito la seconda stella sulla maglia e l'ha poi strappata via". Così a XXL, programma della domenica di SportMediaset, hanno parlato della frenata nerazzurra in campionato. Con la Fiorentina è arrivato un pareggio per uno a uno. Inzaghi si è dato la responsabilità di far ripartire la squadra dopo la sosta.