Difesa bunker e non solo: l’upgrade dell’Inter nei numeri. E Skriniar è il manifesto…

L'Inter è reduce da sei vittorie consecutive in campionato e con la Salernitana è arrivata la quinta vittoria di fila senza subire gol

"Pure per lui l’upgrade è evidente: 4 gol come l’anno scorso, ma in metà delle partite (16 contro 32). La forbice è ancora più marcata considerando quanto stanno combinando i centrocampisti. Calhanoglu ha realizzato 6 gol in 16 partite di campionato, mentre nell’ultima stagione al Milan ne aveva segnati 4 in 33. Dieci gli assist del turco ai compagni con Pioli, mentre quest’anno arriva all’ultima gara prima della boa di campionato avendone già confezionati ben 8. Pure Nicolò Barella ha scoperto di avere un dna da rifinitore. Anche per lui otto passaggi vincenti nelle prime 17 presenze stagionali in Serie A: l’anno scorso furono nove, ma in 36 gare".