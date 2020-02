Giornale – Inter, con la Lazio sfida… in difesa. No a Viviano: ecco quando torna Handanovic

40 reti totali, distribuite democraticamente in 20 a testa. Il Giornale sottolinea come la sfida tra Lazio e Inter si giochi anche in difesa con le due retroguardie rocciose. Ma se l’obiettivo dei nerazzurri era diventare impermeabili, l’improvvisa stabilità dei biancocelesti è una sorpresa.

Ma oltre a due super difese, Lazio e Inter sono rispettivamente il secondo e il terzo attacco del campionato. Nessuno si aspetta dunque, nonostante le assenze, una partita povera di reti.

Migliorano le condizioni di Samir Handanovic: il portiere non ci sarà contro la Lazio Padelli, poi lo sloveno dovrebbe tornare a disposizione già dalla prossima sfida, cioè la gara di Europa League contro il Ludogorets. Il club nerazzurro ha deciso di non attingere dalla lista svincolati: Viviano non sarà tesserato, con Conte che aspetta Handanovic.