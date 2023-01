Inter, in difesa restano in due. Skriniar? “Non è escluso arrivi un’offerta entro martedì”

"Per quanto riguarda il centrale difensivo slovacco, è molto probabile che si trasferirà al Psg in estate, dopo che il suo contratto con l'Inter sarà sciolto. Ma non si esclude che entro martedì prossimo possa arrivare un'offerta da una decina di milioni per un trasferimento subito. Di più è difficile, visto che anche gli emiri possano mettere sul piatto cifre più consistenti è improbabile, visto che anche per loro - come ha scritto il giornale francese L'Équipe - valgono i vincoli del Financial fair play Uefa. In ogni caso, in estate l'Inter dovrà ragionare sul futuro di altri due centrali in scadenza. De Vrij, ormai spesso relegato in panchina, e D'Ambrosio, ormai trentaquattrenne e probabilmente destinato a finire altrove la propria carriera. È invece probabile che resti a Milano per ancora un anno almeno il suo coetaneo Acerbi, in prestito dalla Lazio e attualmente il difensore più in forma dell'intera rosa", riporta Repubblica.