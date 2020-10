GdS – Inter, c’è un ‘difetto di fabbrica’: la storia si è ripetuta, suona l’allarme per Conte

Da una parte una grande mole di gioco creata, dall’altra lo zero nella voce reti realizzate. La serata di Kiev ha evidenziato la sproporzione tra quanto prodotto e quanto raccolto dall’Inter. Nonostante contro lo Shakhtar si è trattato della prima volta in cui la squadra di Antonio Conte è rimasta a secco, in questo primo scorcio di stagione in casa nerazzurra la difficoltà di raccogliere quanto ‘seminato’ rappresenta una costante. Dall’altra parte, il lato positivo è rappresentato da una squadra mai messa sotto sul piano del gioco e quindi mai in difficoltà vera se non in alcuni momenti del match.

Nella sfida dell’Olympiyskiy una percentuale di colpe va alla sfortuna, con le traverse di Barella e Lukaku, mentre una parte importante è legata all’errore tecnico di Lautaro Martinez a porta vuota. “Il film di Kiev, in fondo, mica è un inedito. Era già andato in onda all’Olimpico contro la Lazio (Lukaku e Lautaro a inizio ripresa), la storia si è poi ripetuta nel derby con il Milan (Hakimi) e in qualche misura anche all’esordio in Europa contro il Borussia Moenchengladbach” scrive La Gazzetta dello Sport.

La Rosea prosegue: “Lo chiamano killer instinct: è un difetto di fabbrica che Conte ha da tempo individuato, l’Inter è una macchina uscita così dallo stabilimento. Ma necessita di qualche accorgimento in corsa. Il tabellino di ieri in questo senso è una spia accesa, un allarme che suona: dieci tiri a tre per la squadra di Conte. E nove di quelle dieci conclusioni sono arrivate dentro l’area di rigore dello Shakhtar, indice dunque di pericolosità elevata degli uomini di Conte. Come a dire: l’orchestra funziona, manca l’acuto che emozioni il pubblico, decisivo per vincere le partite“.