GdS – Inter, mistero e incertezza: Conte torna al passato. Lautaro? Buchi neri inspiegabili

L’Inter domina la sfida contro lo Shakhtar Donetsk ma lascia Kiev con grandi rimpianti. Sì, perché tra la sfortuna per le traverse colpite da Barella e Lukaku, il rigore abbastanza evidente su Lukaku ma ignorato dall’arbitro e il gol divorato da Lautaro a porta spalancata, la squadra di Conte non riesce a sbloccare il risultato e si deve accontentare del secondo punto in due partite nella fase a gironi di Champions League dopo il 2-2 casalingo contro il Borussia Monchengladbach.

I nerazzurri perdono un’occasione e ora la situazione si complica, come spiega La Gazzetta dello Sport: “Due punti in due partite e con i pari non si va agli ottavi. La prossima, a casa Real, odora già di spareggio“.

La Rosea aggiunge: “Continua il mistero o l’incertezza su che cosa sia e dove stia andando questa Inter di Conte, una squadra pesante, nel senso della stazza, e pensante, forse troppo, portatrice per ora di un possesso palla importante e che però a volte si incaglia, ci riferiamo al primo tempo di sabato contro il Genoa e al secondo di ieri“.

Nella sfida di Kiev non si è rivisto lo Shakhtar della scorsa Europa League. Luis Castro ha capito che “non è il caso di ‘brasilianeggiare‘” contro una formazione strutturata come l’Inter e ha optato per una strategia d’attesa. “Difendersi e ripartire, un catenaccione vecchio stile. Castro ha consegnato le chiavi della partita a Conte, gli ha detto ‘vedi tu’, e l’Inter per tutto il primo tempo è stata dominante. Si è installata nella metà campo altrui, ha fatto valere il decisionismo. Semina abbondante, però raccolto scarso“.

A Kiev, Conte torna al passato e schiera il 3-5-2 con Eriksen in panchina e Barella nel ruolo d’interno accanto a Brozovic e Vidal. E dopo un primo tempo ad altissima intensità, con le due traverse e le varie occasioni sprecate, nel secondo tempo l’Inter ha abbassato il ritmo. “Il pallone circolava a velocità ridotta. Possiamo immaginare perché sia successo: perché non si può essere intensi in questo calcio complicato dal Covid, in questa stagione infinita, saldata con la precedente, una tirata unica a cui sono state condannate le squadre dopo il lockdown“.

Incredibile l’errore di Lautaro al 75′, quando si divora un gol a porta spalancata: “Una cosa impensabile, se non fosse che anche ai migliori attaccanti capita di sprofondare in buchi neri inspiegabili“. Da lì, Conte si incarta con i cambi.

Il pari lascia l’amarezza ma sensazioni positive in vista del futuro: “Lo 0-0 dello scontento dice che l’Inter è a metà del caricamento. Aspettiamo fiduciosi che si completi il «download», sotto traccia si percepisce un gran potenziale“.