Difesa e sviluppo del gioco: le differenze tra Inter e Porto. Ecco cosa aspettarsi

Inter e Porto si affrontano questa sera a San Siro per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La Gazzetta dello Sport analizza le due squadre: "La macro-differenza tra Inter e Porto, difesa a tre da una parte e difesa a quattro dall'altra, dirimerà il nodo qualificazione. L'Inter avrà la superiorità numerica a centrocampo, in mezzo sarà di base tre contro due. Il Porto godrà dell'uomo in più sulle fasce, gli esterni di centrocampo saranno protetti dai terzini. Ci aspettiamo che l'Inter trovi il gol con uno sviluppo per vie centrali e che il Porto all'opposto si faccia vivo e pericoloso con sfondamenti laterali. Forse accadrà l'opposto e verremo smentiti, ma a scacchiera intonsa ci sembrano queste le opzioni più probabili. In questa Champions Inter e Porto hanno tenuto un baricentro medio molto basso, 46,6 metri gli uni e 47,7 metri gli altri. Potrebbe venirne fuori una partita noiosa, di circumnavigazioni".