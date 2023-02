Stessa scuola, sviluppi diversi: Inter-Porto è anche Inzaghi contro Conceiçao

Va in scena questa sera a San Siro la sfida tra Inter e Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. Un incrocio che vede uno di fronte all'alltra due allenatori, Simone Inzaghi e Sergio Conceiçao, che furono compagni di squadra ai tempi della Lazio, dove appresero le basi per l'inizio della loro carriera in panchina. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Simone Inzaghi contro Sergio Conceiçao, la Lazio quale comune denominatore. Gli allenatori di Inter e Porto si conoscono bene. Da giocatori hanno condiviso per 33 volte la maglia biancoceleste, 24 nel 1999-2000 e nove nella prima metà del 2003-04. [...] Inzaghi e Conceiçao sono stati allievi di due grandi maestri. Sven Goran Eriksson è stato il primo. [...] Nei pochi mesi del 2003, prima che a gennaio del 2004 Conceiçao passasse al Porto, Simone e Sergio vennero allenati da Roberto Mancini".