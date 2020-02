Nicolò Barella sarà l’unico dei diffidati a scendere in campo questa sera contro il Ludogorets. Nella gara contro i bulgari sono quattro i diffidati nella formazione nerazzurra: oltre all’ex Cagliari ci sono anche Diego Godin, Antonio Candreva e Antonio Conte.

Il tecnico dell’Inter dovrà stare attento a non farsi ammonito: in tal caso salterà, in caso di qualificazione della sua squadra, la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League.