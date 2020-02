Gds – Inter, giovedì Barella e Lukaku chiamati agli straordinari. Conte ha una scelta da fare

Settimana importantissima in casa Inter in chiave prosieguo della stagione. Giovedì sera il ritorno di Europa League contro il Ludogorets, domenica la sfida scudetto contro la Juventus. E c’è chi, spiega La Gazzetta dello Sport, dovrà fare gli straordinari: “In Coppa spazio alle seconde linee, con Ranocchia che prenderà il posto di De Vrij al centro della difesa e Borja Valero probabile regista per l’imprescindibile Brozovic. Con Lautaro squalificato – e il giallo di giovedì scorso è una leggerezza che conferma il momento di involuzione del Toro -, Sanchez davanti è sicuro del posto. Ma il baby Esposito, partner ideale in questa situazione, andrà al massimo in panchina dopo il problema muscolare dei giorni scorsi.

A meno di non gettare nella mischia l’altro Primavera Vergani, Conte deve dunque scegliere tra Lukaku (decisivo dalla panchina in Europa League) o Eriksen più avanzato. Ma anche spremere il danese avrebbe le sue controindicazioni in vista di Torino. L’altro imprescindibile è Barella, che ha riposato in Bulgaria e che dovrebbe prendere il posto di Vecino, anche lui necessario contro la Juve per esperienza, chili e centimetri. All’andata tra l’altro Barella era stato il migliore dei suoi nella sconfitta contro i bianconeri. L’ultimo ad arrendersi, anche nel finale in trance agonistica (alla Conte, che non a caso si rivede in lui), pur costretto a cambiare posizione dopo l’infortunio di Sensi. Un altro che sarebbe stato utilissimo, ma invece è di fatto ai box proprio da quel 6 ottobre”.