Di Francesco: “Al Maradona impresa frutto del lavoro. Contro la Juve in Serie A…”

E a proposito della partita contro i bianconeri ha aggiunto: «Per la sfida con la Juventus in campionato c’è più entusiasmo per questa vittoria o più timore per la stanchezza? Ci siamo dimenticati anche delle assenze che avevamo. Oggi eravamo senza terzini e vanno fatti i complimenti a chi si è sacrificato in ruoli non loro. Dobbiamo recuperare tutti gli infortunati perché per portare avanti un certo tipo di gioco dobbiamo essere al completo. Ma sabato l’entusiasmo ci porterà ad avere le forze giuste».