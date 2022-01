Inter a tutta su Digne, Kostic l’alternativa. Se partono due mediani occhio a Villar

Si muove qualcosa nel mercato dell'Inter che è alla ricerca di un vice Perisic per la fascia sinistra di Inzaghi

Con il nuovo anno si è aperta anche la finestra dei trasferimenti. In casa Inter si cerca un rinforzo per la fascia sinistra.

Secondo La Gazzetta dello Sport "Si cerca un vice-Perisic, anche se a uscire fosse un mediano (Vecino? Sensi?). Il nome preferito è quello del francese Lucas Digne, infelice all’Everton. I nerazzurri tengono comunque aperto il canale con un altro esterno mancino, Kostic dell’Eintracht. Se fossero ceduti due mediani, invece, ci sarebbe posto per un ingresso al centro: occhio allo spagnolo Villar. E occhio pure ai parametri zero per giugno: Onana preso, Ginter vicino".