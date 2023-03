Inter-Juve: Dimarco sostituito, per lui risentimento muscolare ai retti addominali

Barella è uscito nervosissimo. L'Interstava perdendo uno a zero con la Juventus quando Inzaghi lo ha richiamato in panchina e mentre rientrava il giocatore nerazzurro ha dimostrato tutte le sue riserve. Per la sostituzione, ma anche per una gara che si era messa stortissima per un gol che il VAR ha giudicato regolare, ma dal campo la sensazione è subito stata quella di aver subito un'ingiustizia.