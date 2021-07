Dimarco ha già convinto Inzaghi. L’Inter punterà su di lui a sinistra

La prestazione di ieri con il Lugano ha dato un'altra prova che l'esterno può essere più che utile all'Inter

Nella prima amichevole dell'Inter di Inzaghi, vinta ai rigori in casa del Lugano, sono arrivate alcune buone risposte per il nuovo tecnico nerazzurro. Una su tutti è quella di Dimarco , che ha fatto vedere di poter occupare la fascia sinistra dell'Inter.

"Dimarco ha dimostrato di poter essere una pedina funzionale: l’ex Verona è partito nei tre dietro, nel ruolo idealmente occupato da Bastoni. Ma il ragazzo cresciuto in nerazzurro spesso si è buttato in avanti e, soprattutto, ha quasi sempre creato presupposti interessanti dai calci piazzati. Il gol di D’Ambrosio e quello annullato a Skriniar ne sono prove lampanti. Le parole di Marotta (“È il presente e il futuro dell’Inter”) e quelle di Inzaghi (“Sta facendo molto bene, penso che rimarrà con noi”) non hanno bisogno di interpretazioni: l’Inter punterà su Dimarco", si legge su Gazzetta.it.