In un post il giocatore esterno ammette lo sbaglio che aveva mandato in vantaggio l'Albania. Pacca sulla spalla di Barella

L'Europeo dell'Italia era partito in salita. Dopo pochissimi secondi un errore di Dimarco aveva dato all'Albania la possibilità di passare in vantaggio. La reazione dei ragazzi di Spalletti è stata immediata. Gol del pari di Bastoni e poi gol del raddoppio di Barella , partita ribaltata e segno del destino. Due interisti a riparare un errore di un loro compagno nerazzurro. Che alla fine della partita ha parlato proprio della reazione sua e dei suoi compagni ammettendo lo sbaglio.

"Ottima vittoria per cominciare l’Europeo. Siamo stati bravi a rimontare e a reagire al mio errore.L’importante è rialzarsi subito! Ciao grandi", ha scritto Federico Dimarco sul suo profilo Instagram per scacciare il fantasma dell'errore e ripartire da capo, in vista della prossima partita. Barella, suo compagno, di solito non troppo esposto sui social gli risponde con l'emoticon della pazienza e un forza Italia che dice tutto. Una pacca sulla spalla che racconta la forza del gruppo. Come nell'Inter, così nell'Italia.