Dimarco o Gosens contro lo Spezia? GdS: “Unico dubbio per Inzaghi. Al momento…”

L'Inter oggi si è allenata a San Siro in vista dell'esordio casalingo di domani sera contro lo Spezia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha le idee chiare con Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries a destra con Calhanoglu, Barella e Brozovic in mezzo con Lukaku e Lautaro davanti. "L’unico dubbio di formazione resta dunque a sinistra: chi tra Gosens – a oggi il titolare – e Dimarco, che tanto bene ha fatto a Lecce? L’italiano parte leggermente in vantaggio", spiega la Rosea.