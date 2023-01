Dimarco, l’Inter nel cuore e il forte legame con Lukaku. Dentro lo spogliatoio è l’unico…

"Non avrà la fascia al braccio, ma l’Inter è sempre stata sotto la pelle di Dimarco. Provava a colpire col mancino come Vieri, e già andava in curva Nord, un rito assieme allo zio Sergio. Da allora Dimarco ha fatto tutta la trafila delle giovanili, poi il suo girovagare per l’Italia da adulto è stato una rincorsa utile a prendere il volo: da quando è tornato per restare, nel 2021, Dimarco ha davvero messo le ali. Il leader maximo della sinistra di Inzaghi è ormai solo lui. Dentro allo spogliatoio, l’azzuro è l’unico vero milanese ed è diventato custode dell’interismo, motivatore di tanti compagni, uno in particolare: Romelu Lukaku, con cui ogni sera ha appuntamento per una sfida alla play a Call of Duty o Fifa Pro Clubs. Il legame Rom-Fede è tale che potrebbe andare oltre e coinvolgere presto pure il procuratore del belga, vicino all’esterno. Nell’attesa, conta soltanto festeggiare il primo trofeo da compagni".