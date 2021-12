Dimarco: “L’Inter non era solo Lukaku e lo sta dimostrando. Tutti ci dicevano…”

Il giocatore nerazzurro torna sulla difficile estate per il club

È stata una estate non semplice per l'Inter e i suoi tifosi. Nonostante gli addii eccellenti e difficoltà societarie, la dirigenza è riuscita a rispondere come meglio non poteva alle difficoltà. Intervistato da Tuttosport, Federico Dimarco ritorna con la mente alla scorsa estate, a partire dall'addio di Lukaku. "Romelu ha fatto cose importantissime qui, però l’Inter non era solo Lukaku e lo sta dimostrando con giocatori nuovi come Dzeko e Correa che finora hanno fatto molto bene. Io ho sempre creduto in questa squadra, anche quando eravamo a meno sette da Milan e Napoli con la possibilità di andare ancora più lontano dalla vetta. Tutti ci dicevano che l’Inter era finita, invece lavorando e ottenendo risultati importanti, siamo tornati su in cima".