Zhang: “Abbiamo riportato l’Inter al successo. Complimenti a Inzaghi, strada giusta”

Il presidente dell'Inter ha fatto il discorso al club prima del Natale e ha sottolineato l'ottimo lavoro svolto finora da Inzaghi

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport: "Tra Steven e Simone il feeling è chiaro, diretto, sincero. Dettato dai risultati, certo, ma anche dall’atteggiamento dell’allenatore dell’Inter, molto apprezzato anche ai piani che più alti non possono essere. Zhang vota Inzaghi, si potrebbe sintetizzare. E se una conferma serviva, è arrivata ieri. L’occasione l’ha regalata il discorso del presidente al mondo Inter prima di Natale. Dentro i ringraziamenti generali, ecco un passaggio che è sostanza e non solo forma. Perché Steven ha voluto citare espressamente il tecnico, sottolineando la bontà del lavoro svolto: «Grazie a tutti, insieme abbiamo riportato l’Inter al successo dopo tanti anni - ha detto Zhang nel suo intervento -. Ci tengo a fare i complimenti a Inzaghi e alla squadra per il primo posto in classifica. Avanti così, l’Inter è una famiglia. E questa è la strada giusta per toglierci altre soddisfazioni».

Zhang non si accontenta. Nel suo discorso, con tutti i dipendenti collegati (in rappresentanza della squadra c’era Lautaro, per l’Inter femminile il tecnico Rita Guarino), ha fatto appello al senso di appartenenza e ha dato appuntamento a tutti in presenza a Milano. Non accadrà a breve, impossibile esserci per la Supercoppa, è più che altro un auspicio. Ma la testa è all’Inter. Zhang ragiona in ottica futura. Ha assaporato il gusto della vittoria e ha capito che c’è l’occasione concreta di raddoppiare, anzi di triplicare i successi. «Non vedo l’ora di riprendermi il mio ufficio», ha aggiunto. E pure di abbracciare Inzaghi, aggiunge il quotidiano.