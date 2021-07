Roma su Dimarco, ma Inzaghi non vuole cederlo. Il discorso cambia se…

L'esterno dell'Inter è nel mirino della Roma dopo l'infortunio di Spinazzola, ma il tecnico dell'Inter punta su di lui

Dopo il brutto infortunio di Spinazzola, la Roma dovrà correre ai ripari sul mercato per trovare un esterno per la fascia sinistra. Tra i giocatori seguiti c'è l'esterno dell'Inter Dimarco, anche se non è il primo della lista.