Inter, Dimarco sentenza per le difese. “Avrà di fronte il peggior avversario possibile”

"Il figlio della Nord ha anima e cuore nerazzurri, gioca con una marcia in più. Ma se viene attaccato alle spalle può andare in difficoltà, e con lui tutto il sistema difensivo interista. Ecco perché Lazzari è il peggior avversario possibile per "Dima": passo da duecentista, resistenza da maratoneta, effetto devastante per chi deve limitarne le discese. E mai come in questo caso, la miglior difesa sarà l'attacco: chi aspetta il rivale corre il rischio di essere travolto", aggiunge Gazzetta.