Dimarco, sui social la prima vittoria con l’Inter. I tifosi: “First reaction…top”

La squadra nerazzurra ha battuto la formazione svizzera in amichevole: complimenti da Inzaghi e dai tifosi interisti all'esterno

" Dimarco merita di restare". Le parole di Simone Inzaghi dopo la prima amichevole dell'estate dell' Inter contro il Lugano danno speranza a Federico che questa volta potrebbe rimanere in nerazzurro. Anche l'ad nerazzurro, Beppe Marotta , ha parlato di lui come di una realtà del presente e del futuro nerazzurro.

E i tifosi sono d'accordissimo sulla sua permanenza. O almeno sono diversi quelli che dopo un suo post sulla partita lo hanno inondato di commenti, per lo più complimenti. "First match", ha scritto il calciatore sul suo profilo. E i tifosi non hanno fatto giri di parole: "First reaction top"; "Pazzesco"; "Troppo bravo"; "In te credo tanto"; "Quella maglia su di te sta ancora meglio"; "Devi restare all'Inter"; "Stasera ogni calcio piazzato era un pericolo"; "Ti stanno bene i colori nerazzurri". Insomma, promosso.