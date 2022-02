Napoli-Inter, Dimarco: “Cercato di fare la nostra gara. Con il Liverpool alla pari”

Il calciatore, che è stato chiamato da Inzaghi a sostituire Bastoni, ha commentato l'uno a uno del Maradona anche su Inter Tv

«Penso che non siamo partiti benissimo, incassare un rigore dopo 5 minuti non è mai facile. A fine primo tempo ci siamo parlati e siamo entrati in maniera totalmente diversa in campo. Sono contento perché era tanto che non giocavo. Sono contento della partita che ho fatto. Dispiace perché potevamo anche vincere. Siamo venuti al Maradona cercando di fare la nostra partita, contro una squadra che sta facendo bene, era importante vincere ma anche non perdere. Ora testa al Liverpool. Ce la giocheremo alla pari».