Dimarco, il papà racconta: “Con Federico c’è un patto non scritto: eccolo”

Il Corriere della Sera ha intervistato Gianni Dimarco, padre del nerazzurro: "Federico lo portavo allo stadio già a tre anni: un tempo dormiva, l’altro guardava la partita"

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Gianni Dimarco, padre del difensore dell'Inter Federico, gestore di un negozio di frutta e verdura a Milano, ha raccontato così l'ascesa del figlio, che ha realizzato il suo sogno di giocare in nerazzurro: «Federico lo portavo allo stadio già a tre anni: un tempo dormiva, l’altro guardava la partita. Gli interisti vogliono sapere tutto della squadra, ma tra noi c’è un patto non scritto. Lui mi racconta le storie dello spogliatoio, io mi tengo tutto dentro. Questo posto non si è mai trasformato in bar sport. Sa quanti mi hanno chiesto perché vado avanti con questo lavoro? La realtà è che non ho mai pensato di farmi mantenere da mio figlio. Se un giorno mi fermerò sarà perché il freddo che si incassa sul marciapiede e le sveglie alle 5 hanno lasciato il segno».