Dimarco: “Vittoria importantissima. Inter un sogno, orgoglioso di questa maglia”

Intervistato da Sky Sport, Federico Dimarco, fra i subentrati che hanno cambiato volto all'Inter, ha commentato quanto accaduto a Reggio

"Noi sostituti siamo entrati col piglio giusto, siamo stati anche fortunati ad aver segnato dopo 30''. Siamo contenti, perché ci serviva questa vittoria. Era importante andare alla sosta con un successo. Ci sono delle partite in cui magari sei meno lucido, oggi era importante vincere. Abbiamo sofferto a non segnare in Europa. I nostri attaccanti sono tutti forti, prima o poi il gol arriverà. L'Inter è un sogno indescrivibile, non ho parole. Sono orgoglioso di indossare questa maglia. La Nazionale? Penso a fare bene nell'Inter, nel caso arriverà la chiamata: è una conseguenza".