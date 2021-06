Dimarco, pressing Torino: l’Inter può cederlo per non sacrificare altri big

Il difensore mancino ha fatto molto bene a Verona: il suo futuro è ancora tutto da definire, l'Inter valuta

"Discorso ancora più definito per Dimarco, non fosse per il pressing del Torino che vorrebbe regalare l'ex fedelissimo a Ivan Juric. In questo caso lìinteresse economico potrebbe prevalere su quello tecnico perché è vero che Dimarco può essere un jolly prezioso tanto come esterno quanto come vice-Bastoni, ma è altrettanto vero che a fronte di un'offerta importante, di almeno 10-12 milioni, il ragazzo potrebbe essere sacrificato per salvaguardare i big dalla cessione".