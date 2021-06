Inter, Inzaghi prepara il casting: da Dimarco a Vanheusden, il punto sui giovani

In attesa di ufficializzare il tutto, l’Inter e Simone Inzaghi stanno già programmando le prime mosse in vista della prossima stagione. Il primo compito del neo tecnico nerazzurro, secondo tuttosport, sarà quello di valutare i tanti...

Fabio Alampi

In attesa di ufficializzare il tutto, l'Inter e Simone Inzaghi stanno già programmando le prime mosse in vista della prossima stagione. Il primo compito del neo tecnico nerazzurro, secondo tuttosport, sarà quello di valutare i tanti giovani di proprietà interista: "Il primo ritiro estivo sarà anche un casting per Simone Inzaghi: obiettivo individuare tra i giovani mandati a giocare nell'ultima stagione chi può già essere da Inter".

I più pronti

"Possono essere considerati profili già da prima squadra Federico Dimarco, Lucien Agoumé e Zinho Vanheusden, quest'ultimo già nel giro della Nazionale belga. L'Inter - come accaduto un'estate fa con il Genoa e Pinamonti, dovrà "ricomprare" Vanheusden in base ai patti presi ai tempi con lo Standard Liegi. Il fatto che l'interessato voglia giocare continuità dopo l'ennesimo infortunio al crociato, potrebbe favorire un nuovo prestito sempre ai belgi però dopo che Inzaghi avrà testato il centrale che può tranquillamente restare nella batteria a sua disposizione. Discorso ancora più definito per Dimarco, non fosse per il pressing del Torino che vorrebbe regalare l'ex fedelissimo a Ivan Juric. In questo caso l'interesse economico potrebbe prevalere su quello tecnico perché è vero che Dimarco può essere un jolly prezioso tanto come esterno quanto come vice-Bastoni, ma è altrettanto vero che a fronte di un'offerta importante, di almeno 10-12 milioni, il ragazzo potrebbe essere sacrificato per salvaguardare i big dalla cessione.

Il terzo cavallo di ritorno è Agoumé che, nonostante l'esperienza agrodolce allo Spezia (nella seconda parte di stagione Italiano ha preferito affidarsi a profili più d'esperienza) ha addirittura attratto l'interessamento del Bayern. L'Inter innanzitutto dovrà prolungargli il contratto in scadenza nel 2022 fino al 2024 e poi valuterà il da farsi. Molto dipenderà dalle cessioni: nel caso in cui il centrocampo perda qualche pezzo (indiziati sono Vecino, che però è sempre piaciuto a Inzaghi, oppure Vidal per ragioni legate all'altissimo ingaggio), Agoumé potrebbe essere tenuto alla base".

Sotto osservazione

"I tre ragazzi che sono invece attesi a un vero e proprio casting sotto gli occhi di Inzaghi e del suo staff sono Eddie Salcedo, Lorenzo Pirola e Sebastiano Esposito. Il primo, nei piani, è destinato a prendere il posto di Andrea Pinamonti (che andrà a giocare), per quanto riguarda Pirola la situazione è più fluida, anche perché l'ha richiesto in prestito sempre il Monza (lo stesso Adriano Galliani ha già fatto per Di Gregorio), mentre Esposito, dovesse restare Salcedo, sarebbe comunque dopo il ritiro mandato a giocare. Non passeranno invece nemmeno dal via Georgios Vagiannidis e Gabriel Brazão, entrambi destinati a un nuovo prestito estero. Più interessanti, a livello economico, le situazioni legate a Darian Males (il Basilea intende tenerlo dopo quanto di buono fatto con 16 presenze e 2 gol) e Samuele Mulattieri (32 presenze e 19 gol nel Volendam, serie B olandese): entrambi potrebbero portare delle utili plusvalenze".