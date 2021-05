Dimarco, ritorno all’Inter possibile: sì della dirigenza, palla ora a Conte

L'esterno mancino ha disputato una stagione positiva in prestito a Verona: i nerazzurri possono farlo tornare a casa

Federico Dimarco si è definitivamente imposto come uno dei migliori esterni mancini italiani: il laterale classe '97 si sta mettendo in luce con la maglia del Verona, e nel suo futuro può esserci un ritorno da protagonista all'Inter, club proprietario del suo cartellino e nel quale è cresciuto. Le valutazioni, secondo La Gazzetta dello Sport, verranno fatte al termine della stagione: "Spiccare il volo, magari tornando a casa. Federico Dimarco si è confermato uno degli esterni mancini migliori del campionato sotto la guida di Juric. Il Verona ha un diritto di riscatto a 6,5 milioni dall'Inter che pensa di esercitare, ma nulla è ancora definito. Tutto perché i nerazzurri vantano il 50% sulla rivendita di Dimarco ed è possibile un accordo per un ritorno a casa con una corsia preferenziale. Il giocatore sarebbe pronto alla sfida Conte, mentre la dirigenza interista vede di buon occhio un'operazione low cost per un prodotto cresciuto nelle giovanili. Se ne parlerà al termine del campionato, quando l'allenatore nerazzurro farà le sue valutazioni per rinforzare la rosa".