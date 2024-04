Chi ha il mancino migliore di me in Serie A? E' difficile dirlo, bella domanda: dico Dybala, sono sincero. Ho immaginato già dalla terza di campionato che avremmo potuto scrivere un pezzo di storia importante per l'Inter: l'abbiamo fatto lavorando tutti insieme, l'abbiamo raggiunto e siamo felicissimi. Quando abbiamo capito di vincerlo? Udine è stato un bel crocevia, il gol di Frattesi è stato tanta roba. Migliorato in difesa? Per crescere bisogna aggiungere sempre qualcosa: io faccio il mio meglio per crescere il più possibile. Dove si può migliorare l'Inter? Adesso non saprei dirlo, mi godo la festa, faccio fatica a dare una risposta corretta. Questa Inter è stata coesa dall'inizio, si è creato qualcosa di speciale tra giocatori, staff, tifosi, dirigenti, magazzinieri, fisioterapisti, tutti: abbiamo remato dalla stessa parte e abbiamo raggiunto l'obiettivo".