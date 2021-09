Inter, Dimarco sui social: “Emozionato per il primo gol con questi colori”

Il giocatore nerazzurro ha scritto anche ai suoi follower dopo la rete segnata su punizione contro la Samp

Chissà se lo aveva sognato proprio così. O forse neanche nei sogni segni con una punizione che va dritta nel sette la prima volta che giochi da titolare con la maglia che ami. E Federico Dimarco ama quella dell'Inter. Tatuata sulla schiena da quando aveva sei anni e sull'anima per sempre. Così è arrivato emozionato ai microfoni di Skysport dopo aver segnato il gol dell'1-0 per la Samp. Peccato per il pari. Un pari arrivato in una giornata cominciata con una magia. Sui social, il giocatore nerazzurro ha parlato della sua perla.