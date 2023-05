Dimarco, specialista negli assist: solo Vinicius come lui in Champions League

Federico Dimarco è diventato a tutti gli effetti una delle armi più importanti a disposizione dell'Inter: l'esterno sinistro classe '97 sta disputando una stagione di altissimo livello, e i numeri testimoniano la sua pericolosità in fase offensiva. Per lui sono già 6 i gol segnati fra tutte le competizioni, ai quali vanno aggiunti 9 assist: cifre che lo rendono un elemento prezosissimo per Simone Inzaghi.