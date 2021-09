Inter, Dimarco avrà tanto spazio: “Alternativa a Perisic o vice Bastoni”

Se parliamo di soluzioni in più per l'Inter di Simone Inzaghi rispetto a quella di Antonio Conte, non si può non citare Federico Dimarco

Marco Macca

Se parliamo di soluzioni in più per l'Inter di Simone Inzaghi rispetto a quella di Antonio Conte, non si può non citare Federico Dimarco. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il laterale nerazzurro offre più soluzioni all'allenatore grazie alla su duttilità:

"Tra difesa e centrocampo è giusto ricordare Dimarco. Inzaghi lo ha testato nel precampionato sia nei tre di difesa sia al posto di Perisic. Lo storico del tecnico racconta come abbia molto spesso utilizzato un ex esterno nel pacchetto dei difensori. Ergo: quando Bastoni avrà bisogno di rifiatare, vedremo Dimarco come centrale di sinistra. Ma ancor di più troverà spazio al posto di Perisic: è l’alternativa mancina che Conte non aveva, costretto spesso com’era Antonio a sfruttare in quella posizione Young o lo stesso Darmian".