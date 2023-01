Di Marzio: “Futuro Conte, dipenderà da programmi Tottenham. Se lo convinceranno…”

Riflessione aperta sul da farsi nella prossima stagione per l'ex tecnico dell'Inter che allena per provare sempre a vincere

Il giornalista, a proposito delle intenzioni dell'ex allenatore dell'Inter, ha detto: "Dipenderà molto dai programmi del Tottenham, lui vuole vincere e non si accontenterà di una stagione da partecipante. Perché poi vincere in Premier League ed essere competitivi significa fare dei grossi investimenti viste le spese di Chelsea, United e City. Se Levy e Paratici non lo convinceranno che ci potranno essere chissà quale tipo di investimento si potrebbe arrivare al mancato rinnovo del contratto perché il suo contratto è in scadenza".