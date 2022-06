Di Marzio svela: “Lukaku? Via dall’Inter perché sognava di vincere…”

Le parole del giornalista: "Ritorno all'Inter? La vedo un po' difficile, poi nel calcio può succedere di tutto"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così delle principali trattative top in Serie A: "Diversi giocatori come Pogba, Lukaku, Matic e Origi vengono dalla Premier e vogliono venire, alcuni tornare in Italia. Romelu se ne era andato per guadagnare più soldi e per cercare di vincere il Pallone d'Oro, perché nella sua testa c'era quel tipo di obiettivo: dopo un anno decide di tornare riducendosi l'ingaggio perché qui si sente protagonista a livello di ambiente e con l'allenatore. Io la vedo difficile perché mi metto nei panni del Chelsea: hai pagato 115 milioni di euro e cosa fai, lo dai in prestito gratuito? La vedo un po' difficile, poi nel calcio può succedere di tutto".