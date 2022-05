Dimas: “Dybala necessita di un cambiamento, così come la Juventus”

Le parole dell'ex bianconero: "Per me Dybala necessita di un cambiamento, così come la Juve ha bisogno di un nuovo giocatore emozionante"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Manuel Dimas Texeira, ex calciatore della Juventus, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala e della scelta del club bianconero di rinunciare all'argentino: "Sì, per me Dybala necessita di un cambiamento, così come la Juve ha bisogno di un nuovo giocatore emozionante per dare una nuova sfida alla squadra".