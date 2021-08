Dimas: “Scudetto? Juve sempre favorita in Italia. Icardi? Non credo che…”

Le parole dell'ex calciatore: "Nel momento in cui la squadra si compatterà nuovamente, i bianconeri torneranno a fornire grandi prestazioni"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Manuel Dimas Texeira, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di un acquisto di Mauro Icardi da parte della Juventus oltre a Moise Kean: "Penso che la Juve dovrà trovare un giocatore in grado di segnare 30/35 a stagione. E, molto sinceramente, non credo che questi due giocatori siano così prolifici sotto porta come lo era Cristiano".

Facciamo un'ipotesi: non arriva Icardi e la Juve resta così. Troppo poco per competere con i grandi nomi in Europa?

"Ogni attaccante della Juve dovrà mostrare molto di più di quanto fatto fino ad oggi. Per Dybala è il momento di caricarsi sulle spalle la squadra, Kaio è ancora troppo giovane. Kean ha bisogno di continuità e ci vorrà un Morata più goleador. Sì, è troppo poco per competere con le big".

La Juve è sempre la tua favorita in Italia?

"Non può essere altrimenti, la Juve è sempre favorita per vincere in Italia. Nel momento in cui la squadra si compatterà nuovamente, i bianconeri torneranno a fornire grandi prestazioni e soddisfazioni per i propri tifosi".