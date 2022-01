Dionisi: “Dzeko l’avversario più impressionante. Scamacca? Mi arrabbio se…”

Le parole del tecnico del Sassuolo: "Scamacca ha qualità notevoli, ma deve imparare a convivere con i momenti positivi e negativi"

Intervenuto ai microfoni di AM, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così di Gianluca Scamacca, centravanti dei neroverdi e obiettivo di mercato dell'Inter: "Scamacca ha qualità notevoli, ma deve imparare a convivere con i momenti positivi e negativi. Se Gianluca in futuro non diventerà il centravanti dell’Italia mi arrabbierò con lui. Dzeko? È l’avversario che mi ha impressionato maggiormente. Fa sembrare tutto facile. È un 9 e un 10 allo stesso tempo".