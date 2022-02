Dionisi: “La gara con l’Inter ci dà consapevolezza. Scamacca e Raspadori…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Sassuolo è tornato sulla vittoria con l'Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, è tornato sulla vittoria con l'Inter . Inoltre l'allenatore ha parlato della crescita di Scamacca e Raspadori. "Il giorno dopo la partita con l'Inter ci dà sicuramente consapevolezza. I giocatori in campo si sono riconosciuti in tutti i momenti della partita".

"La cosa che analizzo maggiormente è se abbiamo avuto situazioni da gol perché la squadra gioca per vincere, è l'equilibrio che bisogna raggiugnere e non è facile. Raspadori e Scamacca sono alla prima stagione da titolari, stanno crescendo e la cosa che gli riconosco ed è la più importante è che non si perdono nella partita negativa. Scamacca? Ha perseveranza. Scudetto? C'è molto equilibrio".