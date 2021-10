Dionisi: “Handanovic-Defrel episodio determinante. Ma si sbaglia: dispiace che…”

Le parole del tecnico del Sassuolo: "L’episodio di Handanovic e Defrel probabilmente è stato giudicato in maniera sbagliata"

Intervenuto ai microfoni di TMW a margine del Premio Clessidra, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è tornato così sull'arbitraggio della gara di sabato scorso contro l'Inter: “Come ho già detto dopo la partita, si sbaglia. Sbagliano i giocatori, sbagliano gli allenatori, possono sbagliare anche l’arbitro. Mi dispiace solo che se c’è un VAR andrebbe tenuto in considerazione negli episodi determinanti. L’episodio di Handanovic e Defrel lo è, probabilmente è stato giudicato in maniera sbagliata. Però i risultati vanno accettati: se non l’abbiamo fatto, vuol dire che ci sono dei nostri demeriti”.