Dionisi: “Mulattieri? Contento, se continua così, avrà sempre più spazio”

Le parole del tecnico del Sassuolo: "Ovviamente ci si parla e si lavora in settimana, poi credo che chi entra può far bene solo se trova gli altri compagni centrati"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari a Udine, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così dell'ingresso di Samuele Mulattieri: "Ovviamente ci si parla e si lavora in settimana, poi credo che chi entra può far bene solo se trova gli altri compagni centrati, altrimenti è difficile poter determinare per chi entra.